Пензенцы украли с предприятия стретч-пленку на 200 000 рублей

Трое пензенцев ночью обокрали промышленное предприятие. Они вывезли из цеха 80 коробок со стретч-пленкой.
Ущерб составил почти 200 000 рублей. Директор организации сообщил о пропаже товара в полицию. Сотрудники опросили возможных свидетелей и просмотрели камеры. На записях они увидели мужчин в капюшонах, катящих коробки на тележке.
Подозреваемых нашли, ими оказались пензенцы 58, 37 и 29 лет. Двое из них - бывшие сотрудники данного предприятия.
Горожане признались, что увезли упаковочный материал на машине и продали незнакомцу за 96 000 рублей, а выручку поделили и потратили.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.
Теперь пензенцы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.