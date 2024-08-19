ЧП на ул. Ульяновской: обсуждение жен закончилось кровавой дракой

19.08.2024 | 11:40

Поздно вечером в воскресенье, 18 августа, на улице Ульяновской в Пензе двое местных жителей поругались из-за жен. В итоге по вызову пришлось ехать скорой и Росгвардии.

О происшествии сообщила супруга пострадавшего.

Мужчины, 34-летний и 40-летний, распивали спиртное. «В какой-то момент между знакомыми вспыхнуло недопонимание, переросшее во взаимное оскорбление жен. Началась драка, в ходе которой злоумышленник (старший участник. - Прим. ред.) нанес оппоненту колото-резаную рану», - рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Правоохранители обнаружили подозреваемого в подъезде соседнего дома. Он попытался скрыться, но росгвардейцы ему этого не позволили.

Пензенца задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.