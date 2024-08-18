В Пензе подростку, угонявшему ВАЗы, вынесли приговор

18.08.2024 | 14:37

16-летнему жителю Пензы вынесли приговор за серию угонов автомобилей ВАЗ. Преступления он совершал не один, а с несовершеннолетним приятелем.

Согласно материалам дела, первый угон подростки совершили в феврале 2024-го. Подельников привлек ВАЗ-2114, припаркованный у дома на улице Ульяновской.

Юноши открыли дверь ножом и нашли ключ зажигания, оставленный владельцем в салоне. На этой машине приятели катались два дня и были задержаны полицейскими.

Ночью 22 марта юный пензенец с товарищем завладели ВАЗ-2107, который тоже был припаркован на Ульяновской. Накатавшись, они бросили машину на улице Ладожской.

«Оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

До суда обвиняемый был под домашним арестом. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.