Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 авг 2024|17:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензе подростку, угонявшему ВАЗы, вынесли приговор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


16-летнему жителю Пензы вынесли приговор за серию угонов автомобилей ВАЗ. Преступления он совершал не один, а с несовершеннолетним приятелем.

Согласно материалам дела, первый угон подростки совершили в феврале 2024-го. Подельников привлек ВАЗ-2114, припаркованный у дома на улице Ульяновской.

Юноши открыли дверь ножом и нашли ключ зажигания, оставленный владельцем в салоне. На этой машине приятели катались два дня и были задержаны полицейскими.

Ночью 22 марта юный пензенец с товарищем завладели ВАЗ-2107, который тоже был припаркован на Ульяновской. Накатавшись, они бросили машину на улице Ладожской.

«Оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

До суда обвиняемый был под домашним арестом. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте