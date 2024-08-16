Пензячка взяла телефон спящей подруги и украла 300 тысяч

16.08.2024 | 15:14

Суд вынес приговор жительнице Пензы, совершившей кражу денег с чужого счета. Преступление было совершено 15 ноября 2023 года.

Женщина пришла в гости к подруге, и обе выпили. Хозяйка под влиянием спиртного заснула, а ее телефон лежал на столе. Тогда у гостьи созрел криминальный план.

Горожанка взяла мобильник и оформила на имя подруги кредит на 299 999 рублей. Деньги оперативно поступили на счет, и злоумышленница через мобильное приложение банка 2 переводами перечислила на карту еще одной приятельницы 297 000 рублей.

Она предупредила получательницу в мессенджере, что в ближайшее время заберет «свои» деньги, а через 2 дня попросила отправить всю сумму другой знакомой - жительнице Волгограда. Та перевела 291 500 руб. (без учета комиссии).

Пензячке оставалось только приехать в город на Волге, встретиться с приятельницей, попросить ее обналичить поступление и забрать купюры.

В судебном заседании обвиняемая отказалась от дачи показаний, воспользовавшись конституционным правом.

Суд учел неблагополучное состояние как женщины, так и ее близких родственников. Ей назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы, заменив его принудительными работами на такой же срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также суд взыскал материальный ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.