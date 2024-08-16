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Криминал

Пензенец получил условный срок за обман друга

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35-летнего пензенца подвела жадность: его осудили за обман доверчивого друга, который согласился дать денег в долг.

Мужчина попросил у приятеля 2 000 рублей, но у того не оказалось наличных. Товарищи отправились к банкомату, однако там попытка снять деньги вышла неудачной.

Посмотрев на кнопочный телефон своего спутника, пензенец предложил зайти в мобильное приложение со своего смартфона. Взяв карту, он ввел данные и спросил проверочный код.

Приятель назвал цифры, а когда горожанин получил доступ к счету, то увидел там около 5 000 рублей и перевел 4 237 другому знакомому, у которого брал в долг раньше.

Радость от легкой добычи длилась недолго. Поняв, что произошло, обманутый товарищ обратился в полицию. На мужчину завели уголовное дело.

На суде пензенец признал вину, также он возместил ущерб.

Учитывая раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приговорил его к 1 году лишения свободы с 2-летним испытательным сроком, рассказали в Первомайском районом суде Пензы.

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