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Криминал

В Пензе глава фармацевтической компании пыталась дать взятку

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В Пензе вынесен приговор генеральному директору фармацевтической компании за дачу взятки. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального следственного управления СКР и УФСБ России по Пензенской области.

В марте этого года глава организации решила, что деньги помогут ей получить приоритет при закупке одной из городских поликлиник лекарств и расходных медицинских материалов, а также при дальнейшем заключении договоров на поставку продукции в это учреждение здравоохранения.

Гендиректор фирмы встретилась с заведующей аптекой поликлиники, и после этого с марта по апрель были заключены несколько контрактов на общую сумму более 770 тысяч рублей.

В начале апреля руководитель компании передала заведующей аптекой 78 тысяч рублей за беспрепятственное заключение контрактов. Однако та сообщила о коррупционном преступлении в УФСБ, и взяткодательница предстала перед судом.

Она признала вину. Ей вынесен приговор - штраф в размере 1 млн рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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