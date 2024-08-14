Пензячка на несколько дней бросила малолетних детей ради «работы»

14.08.2024 | 11:54

В Ленинском районе Тамбова задержали 23-летнюю жительницу Пензы, бросившую двоих малолетних детей дома одних и делавшую «закладки».

12 августа полицейские заметили на улице молодую женщину, которая при виде их занервничала и стала странно себя вести. Ее остановили, попросили предъявить документы, но она не могла связать и пары слов. Молодая женщина была в наркотическом опьянении.

Позже выяснилось, что она нашла «работу» в интернете - согласилась раскладывать наркотики, вместе с детьми приехала из Пензы и снимала квартиру.

В съемном жилище полицейские нашли 20 свертков с порошкообразным веществом - 15,96 г наркотика.

Оказалось, что детей в возрасте 2 и 4 года женщина оставила одних и отсутствовала несколько суток. Они были предоставлены сами себе. Малышей поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тамбову. Одно из них - по статье «Оставление в опасности».