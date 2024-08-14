Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензячка на несколько дней бросила малолетних детей ради «работы»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Ленинском районе Тамбова задержали 23-летнюю жительницу Пензы, бросившую двоих малолетних детей дома одних и делавшую «закладки».

12 августа полицейские заметили на улице молодую женщину, которая при виде их занервничала и стала странно себя вести. Ее остановили, попросили предъявить документы, но она не могла связать и пары слов. Молодая женщина была в наркотическом опьянении.

Позже выяснилось, что она нашла «работу» в интернете - согласилась раскладывать наркотики, вместе с детьми приехала из Пензы и снимала квартиру.

В съемном жилище полицейские нашли 20 свертков с порошкообразным веществом - 15,96 г наркотика.

Оказалось, что детей в возрасте 2 и 4 года женщина оставила одних и отсутствовала несколько суток. Они были предоставлены сами себе. Малышей поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тамбову. Одно из них - по статье «Оставление в опасности».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УМВД России по г. Тамбову
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте