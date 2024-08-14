Братоубийца пытался свалить вину на свидетеля трагедии

14.08.2024 | 11:14

Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Бессоновского района за убийство родного брата.

23 июля 2021 года 62-летний бессоновец приехал с другом к своему младшему родственнику в село Волхонщино Пензенского района и привез с собой ружье ИЖ-18. Во время застолья между братьями разгорелась ссора, и старший дважды выстрелил в грудь младшего. Мужчина 1960 года рождения скончался на месте.

Убийца потребовал от приятеля, ставшего свидетелем преступления, помочь ему спрятать тело. Тот сначала отказался, но преступник направил на него оружие. Испугавшись за свою жизнь, мужчина оттащил труп в подвал дома. Затем оба уехали из села на автомобиле.

Позже бессоновец рассказал о случившемся своим родственникам, и они сообщили в полицию. Убийцу задержали сотрудники Росгвардии.

Во время следствия злоумышленник неоднократно менял показания. Как рассказали в прокуратуре Пензенской области, он, пытаясь избежать ответственности, сообщил о неприязненных отношениях между его братом и приятелем, приехавшим вместе с ним. Мужчина утверждал, что убийство совершил не он, а его друг. Однако эта версия была опровергнута.

Затем сельчанин заявил, что попросил брата помочь по хозяйству на своей ферме. Тот за подмогу хотел получить ружье, которое он не отдал. Брат пытался вырвать оружие у него из рук, произошел случайный выстрел, и родственник упал.

В итоге суд признал сельчанина виновным в убийстве и приговорил к 7 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Также с него в пользу дочери убитого определено взыскать 400 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.