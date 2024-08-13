35-летняя пензячка обокрала спавшего пенсионера

13.08.2024 | 09:48

Новое знакомство обернулось для 64-летнего пензенца потерей крупной суммы денег. Он пригласил домой 35-летнюю горожанку, а затем уснул, не выпроводив ее.

С пенсионером женщина выпивала, когда же поняла, что он спит, захотела присвоить его деньги.

«Я решила воспользоваться телефоном, на котором было приложение банка. Я перевела себе 185 000», - рассказала она.

После этого гостья спрятала мобильный.

Позже пензенец заметил исчезновение сбережений и обратился в полицию. Собутыльницу нашли и доставили в отдел.

«Естественно, я раскаиваюсь в этом и хочу сказать, что такие поступки не стоит совершать, потому что за это потом надо сильно расплачиваться. Возместить я возмещу, я пообещала и ему, и следствию, возмещение будет», - заявила пензячка.

Деньги женщина потратила на одежду и еду.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщил следователь отдела СУ УМВД по г. Пензе Александр Чумадов.