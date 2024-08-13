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Криминал

35-летняя пензячка обокрала спавшего пенсионера

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Новое знакомство обернулось для 64-летнего пензенца потерей крупной суммы денег. Он пригласил домой 35-летнюю горожанку, а затем уснул, не выпроводив ее.

С пенсионером женщина выпивала, когда же поняла, что он спит, захотела присвоить его деньги.

35-летняя пензячка обокрала спавшего пенсионера

«Я решила воспользоваться телефоном, на котором было приложение банка. Я перевела себе 185 000», - рассказала она.

После этого гостья спрятала мобильный.

35-летняя пензячка обокрала спавшего пенсионера

Позже пензенец заметил исчезновение сбережений и обратился в полицию. Собутыльницу нашли и доставили в отдел.

«Естественно, я раскаиваюсь в этом и хочу сказать, что такие поступки не стоит совершать, потому что за это потом надо сильно расплачиваться. Возместить я возмещу, я пообещала и ему, и следствию, возмещение будет», - заявила пензячка.

Деньги женщина потратила на одежду и еду.

35-летняя пензячка обокрала спавшего пенсионера

«Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщил следователь отдела СУ УМВД по г. Пензе Александр Чумадов.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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