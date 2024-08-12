В Пензе задержали 25-летнего распространителя «синтетики»

12.08.2024 | 10:31

В Пензе полицейские задержали 25-летнего закладчика синтетических наркотиков. Он успел сделать на территории города более двух десятков тайников.

Во время обыска у мужчины были изъяты 32 свертка и телефон. В мобильном полицейские обнаружили координаты и фотографии, по которым смогли отыскать 25 закладок.

В своей квартире пензенец хранил пластиковый контейнер, внутри лежало более 100 граммов наркотика.

На горожанина завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.

Подозреваемого заключили под стражу, сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.