В Пензе задержали 25-летнего распространителя «синтетики»

В Пензе полицейские задержали 25-летнего закладчика синтетических наркотиков. Он успел сделать на территории города более двух десятков тайников.
Во время обыска у мужчины были изъяты 32 свертка и телефон. В мобильном полицейские обнаружили координаты и фотографии, по которым смогли отыскать 25 закладок.
В своей квартире пензенец хранил пластиковый контейнер, внутри лежало более 100 граммов наркотика.
На горожанина завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.
Подозреваемого заключили под стражу, сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.