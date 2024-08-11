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Криминал

Московского подростка обвинили в обмане пожилых пензячек

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В Пензе 16-летнего жителя Московской области обвиняют в 5 эпизодах мошенничества. Подросток забрал миллионы рублей у пожилых горожанок.

По версии следствия, юноша решил заработать, участвуя в мошеннической схеме. Подельники выманивали у граждан крупные суммы, представляясь сотрудниками органов и заявляя, что родственник жертвы попал в ДТП и теперь требуется решить вопрос о компенсации пострадавшему. Подросток должен был забирать деньги.

«Получив в ходе переписки в Сети сведения об адресах потерпевших, в течение нескольких дней он приезжал на место жительства пожилых женщин, согласно отведенной ему роли представлялся доверенным лицом следователя и получал от потерпевших денежные средства - на общую сумму 2 млн 165 тысяч рублей», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Татьяна Махницкая.

Полученные суммы юноша переводил на счета сообщников, но часть оставлял себе в качестве вознаграждения за работу.

Всего несовершеннолетний гость Пензы забрал деньги у пяти женщин, а затем уехал. Его задержали в Костромской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенных преступлений и закрепляют доказательственную базу.

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