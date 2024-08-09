Кузнечанин напал на полицейского, заступаясь за друга

09.08.2024 | 13:42

28-летний житель Кузнецка оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за товарища.

Вечером 15 июня мужчина выпивал со знакомым, а затем тот предложил отвезти его домой на машине. На улице Победы автомобиль остановили сотрудники ДПС. Водителя доставили в отдел полиции для составления административного протокола за пьяную езду.

Нетрезвый кузнечанин двинулся вслед за приятелем. Добравшись до отдела, он начал возмущаться задержанием друга, кричать и материться. Инспектор ГАИ потребовал, чтобы дебошир прошел в помещение для составления протокола о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В ответ кузнечанин ударил полицейского по лицу.

Мужчина ранее несколько раз нес наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения - от лишения прав до судимости. На этот раз ему вынесли приговор за нападение на стража порядка - лишили свободы условно на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком на такой же период.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.