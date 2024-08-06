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Криминал

Работника склада в Пензенском районе обвинили в присвоении товара

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В Пензенском районе злоумышленник унес с продовольственного склада часть товара. Директор не досчитался кассет для бритвенных станков.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. Ущерб предприятию превысил 6 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, изучили записи с камер и сумели установить подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Пензенского района, диспетчер склада.

Работника склада в Пензенском районе обвинили в присвоении товара

В содеянном он признался и пояснил, что решился на преступление из-за нехватки денег. Мужчина украл кассеты для станков потому, что они небольшого размера, а стоят дорого. Он зашел за стеллаж и положил товар в карман. Похищенное диспетчер склада затем продал в Пензе.

Работника склада в Пензенском районе обвинили в присвоении товара

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - рассказали в пресс-службе УМД России по Пензенской области.

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Источник — фото, видео УМВД России по области
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