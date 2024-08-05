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Криминал

39 ударов: житель села Грабово забил приятеля до смерти

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В Бессоновском районе осудили 32-летнего жителя Грабова, которого признали виновным в смерти 39-летнего односельчанина.

В ночь на 1 мая этого года мужчины вместе выпивали в квартире младшего из них на улице Полевой. Во время ссоры хозяин повалил гостя на пол и стал бить.

«Он нанес руками и ногами в ботинках не менее 39 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам лежащего мужчины, причинив тяжкий вред здоровью. Остановился только тогда, когда понял, что гость потерял сознание. Утром он обнаружил, что односельчанин скончался», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Злоумышленник признал вину, но причину ссоры так и не вспомнил. Ранее он был судим за грабеж.

По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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