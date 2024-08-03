Кузнецкие подростки трижды крали деньги из чужого дома

03.08.2024 | 10:19

Трое несовершеннолетних жителей Кузнецка оказались на скамье подсудимых за кражу из чужого дома.

В августе прошлого года в Неверкинском районе трое подростков в возрасте 15 и 16 лет, зная, что отец их знакомого хранит в доме деньги, решили совершить хищение. Им было известно, где лежит ключ от входной двери и что в жилище никого нет.

В темное время суток один из подростков проник в дом и забрал купюры. Двое его подельников в это время находились на улице и наблюдали за окружающей обстановкой.

«Соучастники преступлений за месяц трижды совершали кражи по 200 тысяч рублей из одного и того же дома. В ходе следствия причиненный ущерб в сумме 600 тысяч рублей возмещен в полном объеме», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.

Суд приговорил каждого из подростков к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.