Молодая пензячка потратила деньги родителей и пошла на преступление

21-летнюю жительницу Пензы обвинили в ложном доносе. Девушка рассказала, что мошенники якобы оформили на нее договор займа на 11 000 рублей.

Полиция проверила полученную от пензячки информацию и установила, что она сама дистанционно оформила на себя кредит и потратила деньги.

Девушка не стала отрицать свою вину. Она призналась, что тайком взяла деньги у родителей, а после, чтобы вернуть их, оформила кредит.

«Вернуть средства по договору займа она не смогла, с целью сокрытия от родственников данного факта совершила заведомо ложный донос о преступлении», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело. Сейчас расследование завершено. Девушке грозит лишение свободы на срок до 2 лет.