У жителя Пензенского района угнали машину, оставленную для ремонта

01.08.2024 | 09:30

65-летний житель Пензенского района оставил свой автомобиль ВАЗ-2110 41-летнему знакомому для ремонта, а тот его угнал.

Владелец приехал к приятелю, чтобы узнать, как продвигаются работы, но не обнаружил ни своего «железного коня», ни мужчины. Сельчанин позвонил в полицию.

Машину нашли, а водителя, имевшего признаки алкогольного опьянения, задержали. От прохождения освидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде.

Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся. Он пояснил полицейским, что, отдыхая после работы, выпил, а затем решил прокатиться со своей сожительницей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В отношении него избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.