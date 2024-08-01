Директор МУПа похитил деньги предприятия ради уплаты штрафа

01.08.2024 | 13:01

В Бессоновском районе директора МУПа уличили в хищении 25 000 рублей. Этими деньгами мужчина уплатил штраф.

Рублем начальника наказало Управление Роспотребнадзора по Пензенской области. Специалисты выявили, что мужчина нарушил часть 4 статьи 8.42 КоАП РФ (использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований). Ему назначили штраф в 50 000 рублей.

В конце мая 2023 года директор дал указание бухгалтеру предприятия взять из бюджета 25 000 рублей. Они и были перечислены в порядке погашения штрафа.

Свою вину в хищении чужого имущества директор признал и подробно рассказал о содеянном полиции.

При вынесении решения суд учел, что на иждивении мужчины находится маленький ребенок, а также то, что сельчанин добровольно возместил причиненный МУПу ущерб.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.