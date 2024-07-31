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Криминал

Зареченец едва не убил женщину, купившую его квартиру

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40-летняя жительница Заречного была вынуждена обратиться к правоохранителям, чтобы защитить свою жизнь и имущество.

Женщина рассказала, что купила квартиру, однако прежние владельцы продолжают в ней жить, а на все просьбы освободить помещение отвечают отказом.

Между новой собственницей и старыми хозяевами недвижимости разгорелся конфликт. Во время ссоры мужчина схватил зареченку за руку, взял нож и стал угрожать ей убийством.

Женщине удалось вырваться, после чего она обратилась за помощью в полицию. В итоге 56-летний агрессор, не желавший покидать родные стены, стал фигурантом уголовного дела.

«Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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