Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

31.07.2024 | 10:02

Жителя Вадинского района будут судить за незаконную рубку дубов и лип. Мужчина причинил лесному фонду ущерб на сумму более 350 тысяч рублей.

Сообщение о нелегальной вырубке деревьев на территории Вадинского участкового лесничества поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Нижнеломовский».

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными установили подозреваемого, им оказался житель Вадинского района. Территорию его дома обыскали и в надворной постройке обнаружили спиленные стволы деревьев.

Мужчина не стал отрицать вину. Он рассказал, что нарушил закон еще весной и использовал для этого бензопилу и свой легковой автомобиль с прицепом.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.