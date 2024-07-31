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Криминал

Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

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Жителя Вадинского района будут судить за незаконную рубку дубов и лип. Мужчина причинил лесному фонду ущерб на сумму более 350 тысяч рублей.

Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

Сообщение о нелегальной вырубке деревьев на территории Вадинского участкового лесничества поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Нижнеломовский».

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными установили подозреваемого, им оказался житель Вадинского района. Территорию его дома обыскали и в надворной постройке обнаружили спиленные стволы деревьев.

Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

Мужчина не стал отрицать вину. Он рассказал, что нарушил закон еще весной и использовал для этого бензопилу и свой легковой автомобиль с прицепом.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Нелегального лесоруба нашли через несколько месяцев после преступления

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Источник — фото областного УМВД России
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