Юный краснодарец выманил у 17-летнего пензенца интимные фото

21.07.2024 | 10:41

В Пензе 17-летний местный житель стал жертвой шантажа. Деньги от юноши требовала девушка, с которой он познакомился в интернете.

Некоторое время парень переписывался с ней, а потом их знакомство стало более тесным. Молодые люди обменялись интимными фотографиями.

Чуть позже дама стала шантажировать пензенца, заявив, что, если он не заплатит, его снимки увидит весь интернет. Юноша испугался и перевел на указанный подругой счет 800 рублей.

«На этом вымогательства не прекратились, и тогда потерпевший отправился в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Полицейские установили, что шантажом пензенца занимался 16-летний житель Краснодарского края. Подросток признался в содеянном, пояснив, что намеренно зарегистрировался на сайте знакомств под женским именем.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело.