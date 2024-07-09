Зареченка потеряла 6 миллионов, поверив интернет-мошеннику

09.07.2024 | 12:58

63-летняя жительница Заречного решила заработать на инвестициях и потеряла 6 000 000 рублей. Она нашла объявление в интернете.

Женщина перешла по ссылке и ответила на вопросы теста, после чего с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной платформы.

Мужчина убедил горожанку, что для начала заработка нужно внести собственные деньги. Так пенсионерка и поступила. Несколькими транзакциями она отправила более 6 000 000 рублей на продиктованный счет, но снять их позже не смогла.

«Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Афериста ищут. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.