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Криминал

Зареченка потеряла 6 миллионов, поверив интернет-мошеннику

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63-летняя жительница Заречного решила заработать на инвестициях и потеряла 6 000 000 рублей. Она нашла объявление в интернете.

Зареченка потеряла 6 миллионов, поверив интернет-мошеннику

Женщина перешла по ссылке и ответила на вопросы теста, после чего с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной платформы.

Мужчина убедил горожанку, что для начала заработка нужно внести собственные деньги. Так пенсионерка и поступила. Несколькими транзакциями она отправила более 6 000 000 рублей на продиктованный счет, но снять их позже не смогла.

Зареченка потеряла 6 миллионов, поверив интернет-мошеннику

«Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Зареченка потеряла 6 миллионов, поверив интернет-мошеннику

Афериста ищут. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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