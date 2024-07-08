В Белинском районе осудили 18-летнего дроп-курьера

08.07.2024 | 18:57

В Белинском районе вынесли приговор 18-летнему дроп-курьеру. Он участвовал в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП».

Аферисты обзванивали своих жертв в январе, представлялись полицейскими и пугали ложной информацией о том, что близкие собеседников виновны в авариях с пострадавшими. Иногда мошенники даже выдавали себя за родственников.

«Выдвигались предложения о передаче денежных средств для урегулирования конфликта, обозначались суммы. При этом потерпевшие инструктировались относительно механизма передачи, им не давалась возможность проверить правильность информации, выдвигались требования не прерывать связь», - рассказали в Белинском районном суде.

Местному жителю в этой схеме отводилась отдельная роль - он должен был ездить к обманутым людям. Адреса и данные приходили ему на телефон. Молодой человек представлялся другим именем, забирал деньги, часть оставлял себе в качестве оплаты за работу, а остальное переводил неустановленным лицам.

Таким образом средств лишились три человека. Курьера удалось задержать. На него завели уголовное дело и признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Молодой человек во всем признался и раскаялся.

Суд вынес приговор: лишение свободы на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. В пользу потерпевших взыскано 604 000 рублей.