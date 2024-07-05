Сетевое издание|18+|Пятница|5 июл 2024|21:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенца во второй раз оштрафовали за предоставление займов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе владельца комиссионного магазина «Маяк» оштрафовали за незаконную ломбардную деятельность.

Мужчина открыл в разных районах города и за его пределами точки, где под видом заключения договоров купли-продажи и комиссии фактически предоставлялись займы под залог имущества (бытовой техники, сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов и прочего).

При этом в ноябре 2023 года пензенца уже привлекали к административной ответственности за ломбардную деятельность. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

За повторное нарушение законодательства мужчину оштрафовали уже на 50 000 рублей.

«По результатам рассмотрения внесенного предпринимателю представления 1 работник магазина привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте