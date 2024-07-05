Пензенца во второй раз оштрафовали за предоставление займов

05.07.2024 | 20:50

В Пензе владельца комиссионного магазина «Маяк» оштрафовали за незаконную ломбардную деятельность.

Мужчина открыл в разных районах города и за его пределами точки, где под видом заключения договоров купли-продажи и комиссии фактически предоставлялись займы под залог имущества (бытовой техники, сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов и прочего).

При этом в ноябре 2023 года пензенца уже привлекали к административной ответственности за ломбардную деятельность. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

За повторное нарушение законодательства мужчину оштрафовали уже на 50 000 рублей.

«По результатам рассмотрения внесенного предпринимателю представления 1 работник магазина привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.