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Криминал

Мошенники вытянули из 71-летнего пензенца 1 400 000 рублей

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Несмотря на многочисленные предупреждения, пензенцы продолжают слепо верить посторонним людям, звонящим по телефону. Очередной жертвой мошенников стал 71-летний местный житель, после принятого вызова он лишился сбережений.

Пенсионер думал, что разговаривает с силовиком. Тот напугал пензенца: якобы по его счету происходят подозрительные операции.

Мошенники вытянули из 71-летнего пензенца 1 400 000 рублей

«Для того чтобы предотвратить мошеннические действия, мужчине необходимо перечислить денежные средства на «безопасный счет», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Туда горожанин отправил все свои накопления, более 1 400 000 рублей, и только потом осознал, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники вытянули из 71-летнего пензенца 1 400 000 рублей

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», - отметила Юлия Мартышкова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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