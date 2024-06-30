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Криминал

Кузнечанин потерял миллион, желая заработать на бирже

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43-летний кузнечанин лишился миллиона, желая заработать на бирже. Он поверил незнакомой девушке, с которой переписывался в интернете.

Аферистка рассказала горожанину, что можно получить доход, участвуя в биржевых торгах. Мужчину это заинтересовало.

«Через некоторое время заявителю позвонил незнакомец, который представился куратором», - сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ.

Человек убедил кузнечанина, что для открытия брокерского счета и торговли сначала нужно вложить свои деньги через личный кабинет приложения.

Мужчина оформил кредит и перевел 1 миллион рублей, но, когда попробовал вывести их со счета, понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет преступников. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы! Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - предупредили в УМВД.

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