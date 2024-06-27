В Мокшанском районе задержали наркокурьера из Перми

27.06.2024 | 11:50

На трассе в Мокшанском районе полицейские задержали 55-летнего уроженца Перми с партией N-метилэфедрона. Он планировал сбыть ее на территории Пензенской области.

В заднем сиденье машины сотрудники нашли тайник, в котором лежали 12 свертков. Общая масса наркотика составила более двух килограммов.

«По версии следствия, мужчина являлся межрегиональным курьером. Обвиняемый забрал упаковки с запрещенными веществами из закладок в Подмосковье», - сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В Пензенской области задержанный должен был сделать пять тайников.

Уголовное дело передано в суд.