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Криминал

Пензенец пошел устраиваться на работу и попал под статью

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56-летний пензенец решил устроиться работать на предприятие, но не смог избежать соблазна быстро разбогатеть. Он обокрал своего потенциального коллегу на 130 000 рублей.

Пензенец пошел устраиваться на работу и попал под статью

Работник, оставшийся без денег, обратился в полицию, рассказав, что сумму похитили из его борсетки, которая лежала на столе.

После изучения записей с камер видеонаблюдения вора нашли. Ранее он уже был судим.

Пензенец пошел устраиваться на работу и попал под статью

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

50 000 рублей мужчина успел потратить, а 80 000 изъяли сотрудники полиции.

Пензенец пошел устраиваться на работу и попал под статью

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник — фото и видео областного УМВД РФ
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