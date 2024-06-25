Пензенец пошел устраиваться на работу и попал под статью

25.06.2024 | 09:48

56-летний пензенец решил устроиться работать на предприятие, но не смог избежать соблазна быстро разбогатеть. Он обокрал своего потенциального коллегу на 130 000 рублей.

Работник, оставшийся без денег, обратился в полицию, рассказав, что сумму похитили из его борсетки, которая лежала на столе.

После изучения записей с камер видеонаблюдения вора нашли. Ранее он уже был судим.

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся», - сообщила следователь ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

50 000 рублей мужчина успел потратить, а 80 000 изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит до пяти лет лишения свободы.