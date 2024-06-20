Пензенского подростка вычислили при получении данных о наркотайнике

20.06.2024 | 11:55

В Пензе 17-летнего подростка осудили за покушение на приобретение наркотика в крупном размере.

В начале января этого года молодой человек купил в интернете чуть более 1 грамма запрещенного вещества для личного потребления.

Как только подросток получил данные о месте нахождения закладки с наркотиком на территории Октябрьского района, его задержали полицейские. Они нашли тайник и изъяли содержимое.

Таким образом, юный пензенец не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

В отношении подростка возбудили уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.