Аферисты обманывали пенсионеров под видом ветеранской организации

20.06.2024 | 10:54

Пензенские полицейские задержали группу мошенников, обманувшую 40 пенсионеров. Им продавали псевдомедицинские приборы в несколько раз дороже рыночной цены.

Жертвами аферистов стали пожилые люди из Пензы, Кузнецка и его района. В числе обманутых - участники Великой Отечественной войны.

«В ходе расследования установлено, что житель Омской области 1989 года рождения и двое жителей Тюменской области 1988 и 1992 года рождения приехали на территорию Пензенской области с целью осуществления противоправной деятельности и проживали в арендованном жилье», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

С июля 2023 года по февраль 2024-го они ходили по квартирам, убеждали хозяев, что представляют ветеранскую организацию, и предлагали получить специальный медицинский прибор, который якобы положен им по госпрограмме.

«18 августа ко мне пришел человек, предлагает мне: вы плохо видите, слышите, у меня есть такой прибор, он будет вам помогать, и память, и глаза, все будете видеть, и давление будет устанавливать», - рассказала одна из жертв.

Свойствами, которые аферисты приписывали приборам, те не обладали. А чтобы их получить, нужно было заплатить комиссию 15 000 рублей. На доверчивости пенсионеров мошенники заработали более 400 000 рублей.

«Подозреваемые дали признательные показания. Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному домашний арест. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, а также устанавливается причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений», - отметили в УМВД.

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