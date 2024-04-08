Полицейские задержали серийного похитителя детского питания

08.04.2024 | 09:48

28-летний житель Липецка подозревается в серии краж из пензенских магазинов. После его визита с полок торговых точек исчезло детское питание на сумму более 16 тысяч рублей.

Молодого человека нашли после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Техника зафиксировала, как он берет товар с витрин, прячет под курткой и, не расплатившись, покидает магазины.

Полицейским парень во всем признался и рассказал, что продавал похищенное незнакомцам, а деньги тратил.

Возбуждены уголовные дела.

«В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Екатерина Кузнецова.