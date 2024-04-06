В Пензе бездетная женщина получила материнский капитал

06.04.2024 | 10:19

В Пензе 25-летняя жительница Рязани сумела обманным путем получить материнский капитал. Преступление раскрыли сотрудники полиции.

«Оперативники выяснили, что гражданка предоставила ложные сведения о рождении ребенка в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Молодая женщина, не имеющая детей, сумела оформить сертификат на сумму почти 700 тысяч рублей и потратила деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Обманщице грозит до 6 лет лишения свободы.

Это не единственный случай, когда аферистки становятся обладательницами маткапитала по подложным документам.

Так, 50-летняя женщина получила в Московской области два свидетельства о рождении на несуществующих детей. Переехав в Пензенскую область, она оформила материнский капитал, выплаты и пособия на детей. Мнимая мать обокрала государство более чем на 900 тысяч рублей, а когда афера вскрылась, возместила 5 тысяч.