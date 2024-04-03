В Пензе задержали 19-летнего дроп-курьера

Полицейские нашли и задержали 19-летнего дроп-курьера, забравшего 500 тысяч рублей у обманутой 56-летней жительницы Пензенского района. Ему грозит долгий срок.
Женщина попалась на удочку мошенников, поверив позвонившему псевдополицейскому. Он рассказал, что кто-то пытается опустошить ее счет и нужно срочно принимать меры.
Затем раздался звонок от якобы персонального менеджера банка. Собеседница убедила жительницу Пензенского района снять сбережения и отдать деньги курьеру, встретившись с ним в торговом центре.
Так женщина лишилась полумиллиона и два дня не догадывалась об этом, пока ей не позвонили с просьбой оформить кредит. Тогда она пошла в полицию и подробно описала человека, забравшего крупную сумму.
Пензенца задержали. Он признал вину и рассказал, что нашел работу в интернете. Ему нужно было перевести полученные деньги на чужие счета, оставив часть себе, что парень и сделал.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь следственного управления УМВД России по г. Пензе Анастасия Бочкарева.
Полицейские пытаются выйти на след остальных участников схемы.
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