В Пензе задержали 19-летнего дроп-курьера

03.04.2024 | 15:02

Полицейские нашли и задержали 19-летнего дроп-курьера, забравшего 500 тысяч рублей у обманутой 56-летней жительницы Пензенского района. Ему грозит долгий срок.

Женщина попалась на удочку мошенников, поверив позвонившему псевдополицейскому. Он рассказал, что кто-то пытается опустошить ее счет и нужно срочно принимать меры.

Затем раздался звонок от якобы персонального менеджера банка. Собеседница убедила жительницу Пензенского района снять сбережения и отдать деньги курьеру, встретившись с ним в торговом центре.

Так женщина лишилась полумиллиона и два дня не догадывалась об этом, пока ей не позвонили с просьбой оформить кредит. Тогда она пошла в полицию и подробно описала человека, забравшего крупную сумму.

Пензенца задержали. Он признал вину и рассказал, что нашел работу в интернете. Ему нужно было перевести полученные деньги на чужие счета, оставив часть себе, что парень и сделал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь следственного управления УМВД России по г. Пензе Анастасия Бочкарева.

Полицейские пытаются выйти на след остальных участников схемы.