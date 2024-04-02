В Пензе мужчина обокрал припаркованную маршрутку

В Пензе 37-летний местный житель залез в припаркованную маршрутку, украл из нее деньги и попал на камеры видеонаблюдения. Теперь он может лишиться свободы.
На кадрах записи, сделанной в конце марта, запечатлено, как мужчина через ворота проникает на территорию, где стоит микроавтобус Ford Transit, отодвигает форточку на боковой двери в салон, а затем будто что-то замечает и спешно уходит. Однако вскоре он возвращается, залезает в маршрутку, добирается до места водителя, крадет выручку и убегает.
Когда владелец заметил, что из машины пропали деньги, то обратился в полицию. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.
«Подозреваемого нашли и задержали. С его слов, он шел по улице и увидел, что в одном из домов приоткрыты ворота», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.
Тогда горожанин (кстати, ранее уже судимый) решил совершить преступление. Украденные деньги он потратил на интимные услуги.
Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 2 лет лишения свободы.
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