В Белинском районе женщине сломали нос за излишнее любопытство

02.04.2024 | 10:06

В Белинском районе 39-летнюю женщину избили за попытку залезть в чужой телефон. Она хотела посмотреть, что от нее скрывает 37-летний сожитель.

Вечером 5 ноября в селе Пушанино пара выпивала, а потом поссорилась из-за мобильного, который женщина из ревности взяла без разрешения. Мужчина около 6 раз ударил ее кулаком в лицо и по голове, оставил лежать на полу и ушел спать.

Затем агрессор отвез избитую к ее сестре, а сам уехал на вахту в столицу. У родственницы сельчанке стало хуже, ее госпитализировали, а в стационаре выяснилось, насколько серьезны травмы.

«Пострадавшей причинены оскольчатый перелом костей носа, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и другие телесные повреждения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На мужчину завели уголовное дело. Он признал вину и отметил, что в отношениях с сожительницей находится 8 лет, пара уже помирилась.

Суд учел все обстоятельства и приговорил сельчанина к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период.