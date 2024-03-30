В Пензе подросток выпил две бутылки украденного виски

30.03.2024 | 10:39

Сотрудники одного из пензенских магазинов, просматривая записи камер видеонаблюдения, зафиксировали кражу двух бутылок дорогого виски.

Управляющая торговой точкой заявила о произошедшем в полицию. Она указала, что стоимость похищенного товара составила более 3 000 рублей.

Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался несовершеннолетний пензенец.

Подросток признался, что украл бутылки и выпил их содержимое. Теперь на любителя элитного алкоголя возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, тинейджеру грозит до 2 лет лишения свободы.