В Пензе подросток выпил две бутылки украденного виски

Сотрудники одного из пензенских магазинов, просматривая записи камер видеонаблюдения, зафиксировали кражу двух бутылок дорогого виски.
Управляющая торговой точкой заявила о произошедшем в полицию. Она указала, что стоимость похищенного товара составила более 3 000 рублей.
Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался несовершеннолетний пензенец.
Подросток признался, что украл бутылки и выпил их содержимое. Теперь на любителя элитного алкоголя возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, тинейджеру грозит до 2 лет лишения свободы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀