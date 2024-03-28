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Криминал

Ночные приключения лопатинца обернулись обязательными работами

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38-летнего жителя Лопатинского района осудили за пьяную езду. Мужчина попался в тот момент, когда отправился за спиртным на чужом автомобиле.

29 июня 2023 года лопатинец добрался на попутке из города Белинского в родное село, чтобы побывать на дне рождения родственницы.

Ночью спиртное закончилось, мужчина прихватил приятеля и отправился в соседний населенный пункт за дополнительной порцией алкоголя на «Ладе-Калине» сестры, тоже приехавшей на праздник. Машину он взял без спроса.

Но путь оказался нелегким. Водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет, получив повреждения. Мужчина, оставив приятеля, привел к месту ДТП знакомого, который отбуксировал «Калину» к его селу.

К тому моменту сестра уже заявила об угоне, сотрудники ГИБДД пустились по следу злоумышленника. Они нашли «Калину», а также водителя. Освидетельствование лопатинца показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе в объеме 1,306 мг/л.

Выяснилось, что нарушителя привлекали к административной ответственности за пьяное вождение в марте 2021 года. Мужчину наказали рублем и лишили права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев, однако штраф он не уплатил, а водительское удостоверение не сдал.

Свою вину в том, что повторно сел за руль пьяным, лопатинец признал.

«Суд назначил осужденному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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