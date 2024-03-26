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Криминал

В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

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В Пензе 49-летний житель Железнодорожного района стал жертвой ограбления в собственной квартире. Так закончилось застолье с гостями.

Пензенец выпивал в компании мужчин 47 и 44 лет, а когда опьянел, те сорвали с его шеи золотую цепь с крестом, забрали телефон и скрылись на машине Daewoo Nexia.

Горожанин обратился в полицию. Преступников стали искать по всему областному центру.

В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

«Транспортное средство было блокировано на улице Чапаева двумя экипажами Росгвардии. Водитель и пассажиры задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства полиции», - сообщил сотрудник ОВО Управления Росгвардии по Пензенской области Тимур Дудоров.

В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

Мужчины признали вину и раскаялись. Добычу они успели сдать в комиссионный магазин.

В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

«Сотрудниками полиции похищенное изъято и после проведения экспертизы будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело», - рассказала следователь СУ УМВД России по городу Пензе Елизавета Коробкова.

В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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