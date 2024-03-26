В Пензе собутыльники ограбили знакомого в его доме

В Пензе 49-летний житель Железнодорожного района стал жертвой ограбления в собственной квартире. Так закончилось застолье с гостями.
Пензенец выпивал в компании мужчин 47 и 44 лет, а когда опьянел, те сорвали с его шеи золотую цепь с крестом, забрали телефон и скрылись на машине Daewoo Nexia.
Горожанин обратился в полицию. Преступников стали искать по всему областному центру.
«Транспортное средство было блокировано на улице Чапаева двумя экипажами Росгвардии. Водитель и пассажиры задержаны и переданы для дальнейшего разбирательства полиции», - сообщил сотрудник ОВО Управления Росгвардии по Пензенской области Тимур Дудоров.
Мужчины признали вину и раскаялись. Добычу они успели сдать в комиссионный магазин.
«Сотрудниками полиции похищенное изъято и после проведения экспертизы будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело», - рассказала следователь СУ УМВД России по городу Пензе Елизавета Коробкова.
Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей.
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