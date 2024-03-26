Осудили пензенца, вымогавшего миллионы у братьев-бизнесменов

26.03.2024 | 12:58

В Пензе вынесли приговор 41-летнему вымогателю. Мужчина скрывался от правосудия более двух лет, но был пойман.

Как установило следствие, в начале августа 2020-го трое приятелей узнали о том, что в областном центре живут два брата, разбогатевшие на авторемонте и биржевой торговле криптовалютой. Подельники договорились забрать у бизнесменов 4 млн рублей, а взамен предложить им покровительство в криминальной среде.

К дому братьев товарищи отправились под предлогом обсуждения ремонта машины, на встречу они приехали на BMW, за рулем был пензенец, пустившийся впоследствии в бега.

Подельники выдвинули бизнесменам свои требования, получили отказ и стали действовать жестче. Один из друзей поочередно ударил братьев и достал пистолет. Под угрозами жертвы сдались, согласились отдать деньги, а позже обратились в полицию.

Двоих вымогателей задержали и в июне 2022 года осудили, приговорив к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Третий злоумышленник успел скрыться, его объявили в федеральный розыск. Пензенца нашли в октябре 2022-го.

Он отрицал свою причастность к вымогательству, рассказав, что просто подвез знакомых к дому жертв, не угрожал коммерсантам и ничего от них не требовал. Суд установил его вину и назначил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

«Апелляционные жалобы осужденного и его защитника оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.