Пензенец прикидывался риелтором и обкрадывал рабочих на стройках

42-летний житель Пензы обокрал рабочих на нескольких стройках города. Он заезжал туда на Toyota RAV4, представляясь риелтором, говорил, что изучает объект, а сам пробирался в бытовки и воровал деньги.
12 октября он вынул 9 000 рублей из карманов одежды строителей, возводящих дом на улице Измайлова, а 27 ноября залез в сумку отделочника на ул. Ключевского и украл оттуда 38 000 рублей.
Деньги мужчина потратил на личные нужды.
«Личность злоумышленника удалось установить по записям с видеокамер, установленных в строящемся домовладении. Обвиняемый вину признал, ущерб возместил», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
По совокупности преступлений вору назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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