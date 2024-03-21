Пензенец прикидывался риелтором и обкрадывал рабочих на стройках

21.03.2024 | 21:01

42-летний житель Пензы обокрал рабочих на нескольких стройках города. Он заезжал туда на Toyota RAV4, представляясь риелтором, говорил, что изучает объект, а сам пробирался в бытовки и воровал деньги.

12 октября он вынул 9 000 рублей из карманов одежды строителей, возводящих дом на улице Измайлова, а 27 ноября залез в сумку отделочника на ул. Ключевского и украл оттуда 38 000 рублей.

Деньги мужчина потратил на личные нужды.

«Личность злоумышленника удалось установить по записям с видеокамер, установленных в строящемся домовладении. Обвиняемый вину признал, ущерб возместил», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По совокупности преступлений вору назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.