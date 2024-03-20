Пензенца настигла смерть после слов о сожительнице приятеля

20.03.2024 | 19:31

В Пензе 49-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 43-летнего собутыльника. Все случилось 11 марта этого года.

Пензенцы выпивали вместе и поссорились. Старшего из приятелей задели слова о его сожительнице, произнесенные младшим. Разгорелся конфликт, точку в нем поставил нож, вонзенный в грудь «критика» женщины.

После этого агрессор отправился спать, а раненому товарищу потребовалась помощь медиков. Но травма оказалась смертельной, пензенец скончался в больнице.

«Житель города Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Орудие преступления изъяли. По делу назначили судебно-медицинские экспертизы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.