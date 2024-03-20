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Криминал

18-летняя пензячка вступила в группу мошенников и попалась

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Городищенский районный суд наказал 18-летнюю пензячку, обманувшую двух жительниц области на 758 050 рублей. Она вступила в группу мошенников и работала по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

30 августа 2023 года девушка списалась в мессенджере, а уже 4 сентября мошенники вместе взялись за дело. Набирая случайные номера стационарных телефонов, они дозвонились до жительницы Городища.

«Представляясь сотрудниками полиции, сообщили заведомо ложные сведения, что якобы ее дочь попала в ДТП и ей требуется медицинская помощь, а для лечения необходимы все имеющиеся у нее денежные средства», - рассказали в Городищенском районном суде.

Женщина не стала проверять информацию, назвала свой адрес и передала 558 050 рублей, спрятанные в сумке с вещами, через водителя такси, которого вызвала пензячка.

14 октября мошенники обманули жительницу Камешкирского района. Сельчанку убедили, что ее снохе грозит срок за ДТП с пострадавшей, но, если оплатить лечение, проблем не будет. Она отдала 200 000 рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Пензячку нашли и отправили на скамью подсудимых. Девушка признала вину. По совокупности преступлений ее приговорили к 2 годам принудительных работ, 5% получаемых денег будут удерживаться в доход государства.

«В возмещение вреда, причиненного преступлениями, в пользу потерпевших суд взыскал с мошенницы 558 050 и 200 000 рублей соответственно. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в суде.

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