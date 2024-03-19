Житель Каменки решил навредить знакомому матери с помощью полиции

19.03.2024 | 09:49

34-летний житель Каменки предстал перед судом за ложный донос, который он написал на приятеля своей матери.

Вечером 2 декабря 2023 года в гости к женщине пришел ее новый знакомый, но отношения с ее сыном не заладились. Между мужчинами разгорелась ссора, и сын хозяйки придумал, как выдворить гостя за порог.

Он пришел в полицию и сообщил дежурному, что приятель матери угрожал зарезать его ножом. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за ложные сведения о преступлении, однако он настаивал на своем и лично написал заявление.

«Оперативный дежурный зарегистрировал документ в книге учета. На его основании была проведена доследственная проверка. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку факт угрозы убийством был опровергнут полученными доказательствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вместо того чтобы навредить оппоненту, мужчина сам оказался на скамье подсудимых. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.