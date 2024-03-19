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Криминал

Ревнивый мужчина едва не убил жену, подавшую на развод

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34-летняя жительница Мокшанского района была вынуждена обратиться в полицию, чтобы защититься от мужа.

Женщина подала на развод с 38-летним супругом. После этого он стал ее преследовать.

Когда она ехала на своем автомобиле, муж на другой машине неожиданно перекрыл ей дорогу. Испуганная женщина заперла двери, а супруг взял домкрат, разбил им стекло, набросился на жену и пригрозил лишить ее жизни. Ей с трудом удалось вырваться и убежать.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло чувство ревности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Ревнивец может лишиться свободы на срок до двух лет.

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