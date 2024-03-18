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Криминал

Жителя области заставили заплатить за «сломанный» сайт интим-услуг

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39-летний житель Пензенского района хотел расслабиться со жрицей любви, но наткнулся на мошенников и стал жертвой вымогательства. Неизвестные грозились расправиться с его родителями, если он не переведет деньги.

Жителя области заставили заплатить за «сломанный» сайт интим-услуг

«Поздно вечером после работы немного выпил, решил снять девушку. Зашел в интернет, нашел номер телефона, никто трубку не брал, несколько раз звонил. И все, лег спать», - рассказал мужчина.

На следующий день с местным жителем связался незнакомец и заявил, что тот своей настойчивостью нарушил работу сайта, ущерб составил 270 тысяч рублей и эту сумму нужно возместить.

«Я отключился и заблокировал его. Через два дня мне начали писать, угрожать, прислали адрес родителей, мою фотографию. Потребовали денег, либо расправятся со мной и моими родственниками. Я начал переводить», - сообщил потерпевший.

Всего пензенец отправил 117 тысяч рублей, и только после этого пошел в полицию.

Жителя области заставили заплатить за «сломанный» сайт интим-услуг

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Преступников ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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