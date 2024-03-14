20-летний чемодановец влез в чужую драку и погиб

14.03.2024 | 17:29

21-летнего жителя поселка Отрадного Мокшанского района обвиняют в убийстве 20-летнего чемодановца. Преступление было совершено в ночь с 22 на 23 декабря 2023 года.

По версии следствия, мокшанец приехал в Чемодановку на день рождения своей знакомой. У гаража, где шло празднование, он подрался с другим гостем. Молодых людей попытались разнять окружающие.

«Один из гостей, местный житель, схватил мокшанца сзади за шею и стащил с лежащего на земле второго участника драки. Мокшанец вырвался, достал из кармана свой туристический нож и нанес им не менее двух ударов в область груди заступника», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Парня госпитализировали, но вскоре он скончался.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.