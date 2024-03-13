Зареченка обнулила счет ради «сотрудника» Росфинмониторинга

13.03.2024 | 20:55

61-летняя жительница Заречного стала жертвой новой мошеннической схемы. У женщины не было мобильного приложения банка и личного кабинета, но это не помешало аферистам завладеть ее сбережениями.

Как сообщил портал «Заречье сегодня», зареченке позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником оператора связи и уговорил собеседницу предоставить удаленный доступ к своему мобильному телефону.

Так аферисты узнали, что у пенсионерки нет банковского приложения и личного кабинета.

Чуть позже в тот же день горожанке позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что мошенники добрались до счета женщины. Чтобы сохранить сбережения ей порекомендовали обналичить сумму и передать курьеру, который положит деньги на «безопасный счет».

«Пенсионерка сняла с карты более 230 тысяч рублей и за КПП передала их молодому человеку. Сомнений, в том, что он тоже сотрудник Росфинмониторинга, у нее не было: парень показал корочку», - рассказал портал.

Через несколько дней мошенники снова позвонили зареченке и, используя ту же схему, выманили у нее еще 5 тысяч рублей. Вскоре горожанка поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.

Личность курьера удалось установить. Это был 23-летний неработающий житель Пензы. По его словам, такую подработку он нашел в интернете. В качестве вознаграждения мужчина забирал 10% «выручки», а остальное переводил неизвестным людям.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полиция разыскивает лиц, причастных к преступлению.