Зареченка обнулила счет ради «сотрудника» Росфинмониторинга

61-летняя жительница Заречного стала жертвой новой мошеннической схемы. У женщины не было мобильного приложения банка и личного кабинета, но это не помешало аферистам завладеть ее сбережениями.
Как сообщил портал «Заречье сегодня», зареченке позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником оператора связи и уговорил собеседницу предоставить удаленный доступ к своему мобильному телефону.
Так аферисты узнали, что у пенсионерки нет банковского приложения и личного кабинета.
Чуть позже в тот же день горожанке позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что мошенники добрались до счета женщины. Чтобы сохранить сбережения ей порекомендовали обналичить сумму и передать курьеру, который положит деньги на «безопасный счет».
«Пенсионерка сняла с карты более 230 тысяч рублей и за КПП передала их молодому человеку. Сомнений, в том, что он тоже сотрудник Росфинмониторинга, у нее не было: парень показал корочку», - рассказал портал.
Через несколько дней мошенники снова позвонили зареченке и, используя ту же схему, выманили у нее еще 5 тысяч рублей. Вскоре горожанка поняла, что попалась на удочку аферистов, и обратилась в полицию.
Личность курьера удалось установить. Это был 23-летний неработающий житель Пензы. По его словам, такую подработку он нашел в интернете. В качестве вознаграждения мужчина забирал 10% «выручки», а остальное переводил неизвестным людям.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полиция разыскивает лиц, причастных к преступлению.
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