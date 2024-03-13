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Криминал

На улице Луначарского в Пензе смертельно ранили мужчину

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В Пензе на улице Луначарского 49-летняя женщина смертельно ранила ножом своего 43-летнего мужа. Ей предъявлено обвинение в убийстве.

На улице Луначарского в Пензе смертельно ранили мужчину

Это случилось 9 марта, рассказали в региональном УМВД России. В тот день в полицию поступил сигнал, что на лестничной площадке в доме мужчина истекает кровью и просит о помощи.

Сотрудники патрульно-постовой службы нашли пензенца между восьмым и девятым этажами, у него была колото-резаная рана в области груди. Горожанина на скорой отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.

На улице Луначарского в Пензе смертельно ранили мужчину

Полиция выяснила, что мужчину ранили в собственной квартире и перед этим он громко ругался с женой.

«Обвиняемая с супругом находились у себя дома и распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемая вооружилась кухонным ножом и нанесла потерпевшему удар в область грудной клетки. Мужчина выбежал на лестничную площадку, и соседи ему вызвали скорую медицинскую помощь», - уточнили в региональном управлении СКР.

Женщину задержали и заключили под стражу, ей предъявлено обвинение. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото, видео областного УМВД России
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