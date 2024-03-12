Пензенец может потерять свободу из-за находки в магазине

61-летний житель Пензы снял с карты значительную сумму и потерял кошелек в магазине. На пропажу наткнулся 51-летний горожанин, он немедленно воспользовался случаем.
Полицейские выяснили, что в кошельке было 25 000 рублей. Определить, кто стал новым обладателем крупной суммы, удалось благодаря установленным в магазине камерам.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.
«Шел по магазину - смотрю: лежит кошелек. Подобрал. Средства потратил, кошелек выкинул», - рассказал пензенец.
Он раскаялся в содеянном и пообещал возместить причиненный ущерб.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
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