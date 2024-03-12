Осудили пензенца, который не сдержал данного приятелю слова

12.03.2024 | 11:46

43-летний житель Пензы стал фигурантом уголовного дела за злостное уклонение от уплаты долга. 2 млн 300 тысяч рублей он занял у приятеля в 2019 году на один месяц, но несколько лет и не думал возвращать деньги.

В 2020 году разгневанный знакомый обратился в суд и получил постановление о взыскании с должника более 6 млн рублей. Это сумма займа плюс проценты за просрочку и расходы на оплату государственной пошлины.

Но решение суда не оказало на пензенца должного влияния. Горожанином занялись судебные приставы, однако мужчина был хитрее.

«В период с 10 июня по 27 ноября 2022 года он скрыл от должностного лица службы судебных приставов-исполнителей факт получения доходов от деятельности по оказанию таксомоторных услуг на арендуемых автотранспортных средствах и за выполненные заказы на перевозку пассажиров и багажа службой такси», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Мужчина просто не передал в налоговую информацию о прибыли в более чем 133 000 рублей, и пристав не смог взыскать деньги.

Свою вину пензенец не признал, отказ выполнять обязательства он объяснил тяжелым материальным положением.

«Из заработанных им денежных средств ничего не оставалось на уплату долга, являющегося обязательством 4-й очереди, поскольку он оплачивал свои накладные расходы и переводил бывшей супруге средства на содержание их совершеннолетнего сына», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензенцу назначили 300 часов обязательных работ. Наказание он счел слишком суровым и подал жалобу, но суд вышестоящей инстанции оставил апелляцию без удовлетворения, а приговор без изменения.